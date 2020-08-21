В течение последних дней в Тернопольской области наблюдают рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 184 новых случая заражения.

Сейчас в больницах Тернопольщины в тяжелом состоянии находятся 60 пациентов с COVID-19. Они подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на кислородном концентрате, сообщает ОбласТь.

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Уже переполнен Областной физиопульмонологический центр, который готовили для пациентов с коронавирусом. В перечень учреждений, оказывающих помощь больным COVID-19, включили еще две районные больницы – Збаражскую и Шумскую.

Также готовится запуск 6 медицинских учреждений: в Зборовском, Пидгаецком, Теребовлянском, Борщевском и Тернопольском районах.

В сообщении отметили, что загруженность коек в больницах области выросла с 34% до 51,2%.

20 августа состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где просмотрели эпидемиологическое зонирование населенных пунктов.

С полуночи 24 августа в оранжевую зону внесут: Тернополь, Чертков, Бережаны, Тернопольской и Бережанский район.

В желтую зону будут занесены: Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы.

По состоянию на 21 августа, на Тернопольщине зарегистрировали 3 538 больных коронавирусом. 2 327 человек выздоровели, но 44 – умерли.