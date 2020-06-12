У Польщі підтвердили вже більше ніж 28,5 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Від коронавірусної інфекції померли 1 222 людини. Попри це, у країні вже значно послабили карантинні обмеженя.

Статистика коронавірусу у Польщі

Станом на 12 червня загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 28 тисяч 577 випадків, 1 222 з них – летальні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі у твіттері.

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За останню добу в країні виявили 376 нових випадки COVID-19. Також зафіксовано 7 летальних випадків.

Ситуація з коронавірусом у Польщі:

У лікарнях Польщі перебувають 1 629 пацієнтів із коронавірусом.

89 609 людей – на домашньому карантині.

19 072 особи – під епідеміологічним наглядом.

Одужали 13 805 людей.

У Польщі вже провели понад 1,1 мільйона тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.

Головним вогнищем інфікування COVID-19 у Польщі продовжує бути Сілезький вугільний басейн. Там заразилися майже 5 тисяч шахтарів з трьох вугільних компаній.

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Послаблення карантину у Польщі: головне

Через пандемію коронавірусу від 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною. Країна оголосила 20 березня режим епідемії.

режим епідемії. З 19 квітня у Польщі почали знімати карантинні обмеження. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.

у Польщі почали знімати карантинні обмеження. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах. Від 4 травня почали працювати торгово-розважальні центри та готелі . Також могли відчинитись для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки . Проте рішення щодо них ухвалювали місцеві органи санітарного контролю.

почали працювати . З 30 травня громадянам дозволили перебувати на вулиці без масок.

Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).

Із 13 червня Польща повністю відкриває внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня – міжнародне авіасполучення.

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