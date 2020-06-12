В Польше подтвердили уже более 28,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. От коронавирусной инфекции умерли 1 222 человека. Несмотря на это, в стране уже значительно ослабили карантинные ограничения.

Статистика коронавируса в Польше

По состоянию на 12 июня общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 28 тысяч 577 случаев, 1 222 из них – летальные. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши в твиттере.

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За последние сутки в стране обнаружили 376 новых случаев COVID-19. Также зафиксированы 7 летальных случаев.

Ситуация с коронавирусом в Польше:

В больницах Польши находятся 1 629 пациентов с коронавирусом.

89 609 человек – на домашнем карантине.

19 072 человека – под эпидемиологическим наблюдением.

Выздоровели 13 805 человек.

В Польше уже провели более 1,1 миллиона тестов на коронавирус, в среднем за сутки проводится более 20 тысяч.

Главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн. Там заразились почти 5 тысяч шахтеров из трех угольных компаний.

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Ослабление карантина в Польше