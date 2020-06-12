Коронавирус в Польше: количество инфицированных возросло до более 28,5 тысячи
В Польше подтвердили уже более 28,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. От коронавирусной инфекции умерли 1 222 человека. Несмотря на это, в стране уже значительно ослабили карантинные ограничения.
Статистика коронавируса в Польше
По состоянию на 12 июня общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 28 тысяч 577 случаев, 1 222 из них – летальные. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши в твиттере.
К теме Польша может усилить карантин из-за обнаруженных новых вспышек коронавируса
За последние сутки в стране обнаружили 376 новых случаев COVID-19. Также зафиксированы 7 летальных случаев.
Ситуация с коронавирусом в Польше:
- В больницах Польши находятся 1 629 пациентов с коронавирусом.
- 89 609 человек – на домашнем карантине.
- 19 072 человека – под эпидемиологическим наблюдением.
- Выздоровели 13 805 человек.
В Польше уже провели более 1,1 миллиона тестов на коронавирус, в среднем за сутки проводится более 20 тысяч.
Главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн. Там заразились почти 5 тысяч шахтеров из трех угольных компаний.
К теме Коронавирус добрался до шахт: в Польше закрыли часть рудников
Ослабление карантина в Польше
- Из-за пандемии коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.
- Страна объявила 20 марта режим эпидемии.
- С 19 апреля в Польше начали снимать карантинные ограничения.Открыли парки, леса и скверы. Также позволили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах.
- С 4 мая начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Также смогли открыться для посетителей книжные магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимали местные органы санитарного контроля.
- С 30 мая гражданам разрешили находиться на улице без масок.
- С 6 июня в Польше разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 150 человек, открыты в ограниченном режиме функционирования учреждения культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные учреждения (бассейны, фитнес-клубы).
- С 13 июня Польша полностью открывает внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня – международное авиасообщение.