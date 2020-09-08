У Туреччині помер турист із України, який відпочивав разом із сім'єю. Знайомі зазначили, що причиною смерті є COVID-19.

На останній відпочинок мешканець міста Виноградів Закарпатської області поїхав разом із дружиною та донькою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила подруга родини Ірина Гуцол.

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"Потрібна ваша допомога! У моєї колеги помер чоловік від коронавірусу в Туреччині. Їм потрібні великі кошти для транспортування тіла", – написала жінка.

Про смерть чоловіка на своїй сторінці у соцмережі написала і дружина загиблого Вікторія Лях.

"У мене бракує слів, аби щось написати, бо ти був частиною нашого серця і душі! Ти був для нас цілим Всесвітом! Ні, ти не вмер! Ти будеш жити вічно в наших серцях і думках", – висловилась вдова.



Жінка з донькою перебувають у Туреччині / Фото з фейсбука дружини

Довідка. Станом на 8 вересня 2020 року у світі виявили понад 27 мільйонів випадків зараження COVID-19. Одужали понад 18 мільйонів, померли 893 тисячі.