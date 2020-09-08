В Турции умер турист из Украины, который отдыхал вместе с семьей. Знакомые отметили, что причиной смерти является COVID-19.

На свой последний отдых житель города Виноградов Закарпатской области поехал вместе с женой и дочерью. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила подруга семьи Ирина Гуцол.

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"Нужна ваша помощь! У моей коллеги умер муж от коронавируса в Турции. Им нужны большие средства для транспортировки тела", – написала женщина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2541242572834010&id=100008448756414

О смерти мужа на своей странице в соцсети написала и жена погибшего Виктория Лях.

"У меня не хватает слов, чтобы что-то написать, потому что ты был частью нашего сердца и души! Ты был для нас целой Вселенной! Нет, ты не умер! Ты будешь жить вечно в наших сердцах и мыслях", – высказалась вдова.



Женщина с дочкой находятся в Турции / Фото из фейсбука жены

Справка. По состоянию на 8 сентября 2020 года в мире обнаружили более 27 миллионов случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 18 миллионов, умерли 893 тысячи.