В Турции от COVID-19 умер украинец: нужны деньги для перевозки тела
В Турции умер турист из Украины, который отдыхал вместе с семьей. Знакомые отметили, что причиной смерти является COVID-19.
На свой последний отдых житель города Виноградов Закарпатской области поехал вместе с женой и дочерью. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила подруга семьи Ирина Гуцол.
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"Нужна ваша помощь! У моей коллеги умер муж от коронавируса в Турции. Им нужны большие средства для транспортировки тела", – написала женщина.
О смерти мужа на своей странице в соцсети написала и жена погибшего Виктория Лях.
"У меня не хватает слов, чтобы что-то написать, потому что ты был частью нашего сердца и души! Ты был для нас целой Вселенной! Нет, ты не умер! Ты будешь жить вечно в наших сердцах и мыслях", – высказалась вдова.
Женщина с дочкой находятся в Турции / Фото из фейсбука жены