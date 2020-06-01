У ВООЗ відреагували на повідомлення деяких лікарів, які вважають, що коронавірус ослаб. В організації заявили, що не бачать жодних ознак, які вказували б на те, що COVID-19 став менш патогенним.

Голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що коронавірус залишається "вірусом-вбивцею", повідомляє CNBC.

До теми Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко, – ВООЗ

За словами Раяна, коронавірус нікуди не зник і залишається таким же небезпечним. Він підкреслив, що внаслідок ускладнень COVID-19 щодня продовжують помирати тисячі людей.

Ми повинні бути виключно уважними й не піддаватися ілюзії, що раптом вірус за власним бажанням вирішив стати менш патогенним. Цього не сталося,

– заявив Майк Раян.

Раніше у ВООЗ висловили стурбованість щодо послаблення карантинних обмежень в низці країн. В організації наголосили на тому, що нові спалахи захворювання розвиватимуться швидко. Відтак, громаді радять не нехтувати методами профілактики й дотримуватись соціальної дистанції.

Станом на вечір 1 червня, у світі зареєстровано 6 321 970 випадків зараження коронавірусом. 2 881 342 вже одужали, але 375 661 не змогли подолати недугу.