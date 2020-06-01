В ВОЗ отреагировали на сообщения некоторых врачей, которые считают, что коронавирус ослаб. В организации заявили, что не видят никаких признаков, которые указывали бы на то, что COVID-19 стал менее патогенным.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что коронавирус остается "вирусом-убийцей", сообщает CNBC.

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По словам Райана, коронавирус никуда не пропал и остается таким же опасным. Он подчеркнул, что в результате осложнений COVID-19 ежедневно продолжают умирать тысячи людей.

Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло,

– заявил Майк Райан.

Ранее в ВОЗ выразили озабоченность относительно ослабления карантинных ограничений в ряде стран. В организации отметили, что новые вспышки заболевания будут развиваться быстро. Следовательно, обществу советуют не пренебрегать методами профилактики и придерживаться социальной дистанции.

По состоянию на вечер 1 июня, в мире зарегистрированы 6 321 970 случаев заражения коронавирусом. 2 881 342 человека уже выздоровели, но 375 661 не смог преодолеть недуг.