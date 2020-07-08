Дослідження вчених з США стало першим, яке вказало на наявність особливого зв'язку між якістю швидкого сну і тривалістю життя. Характер зв'язку поки не встановлено, але неврологи вважають, що за порушеннями сну вже можна визначити стан здоров'я.

Раніше дослідники вже визначили, що нестача сну є причиною різних негативних наслідків, зокрема передчасної смерті. Тепер учені зі Стенфордського університету зосередились на фазі швидкого сну, розповідає New Atlas.

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Вони вивчили дані двох незалежних тривалих повторних досліджень за участю понад 4000 осіб, за станом здоров'я яких стежили понад 20 років.

Результати дослідження

Чим менше триває фаза швидкого сну, тим вище ризик передчасної смерті. Кожне зниження REM-фази на 5% в середньому можна порівняти зі збільшенням імовірності ранньої смерті на 13%.

Наукова спільнота вважає, що здорова доросла людина проводить від 20% до 25% загального сну в REM-фазі. Ті ж, у кого цей показник знижується до 15%, перебувають в групі ризику.

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Слід підкреслити, що мова йде про кореляцію між тривалістю фази швидкого сну і тривалістю життя, а не про причинно-наслідкового зв'язку. Порушення REM-фази може бути симптомом якихось інших процесів, що призводять до ранньої смерті.

Проте, автори наукової праці зазначили, що виявлена ​​кореляція може вказувати на те, що якість швидкої фази сну можна використовувати як біомаркер здоров'я.