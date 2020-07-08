Исследования ученых из США стало первым, которое указало на наличие особой связи между качеством быстрого сна и продолжительностью жизни. Характер связи пока не установлен, но неврологи считают, что по нарушениям сна уже можно определить состояние здоровья.

Ранее исследователи уже определили, что недостаток сна является причиной различных негативных последствий, в частности преждевременной смерти. Теперь ученые из Стэнфордского университета сосредоточились на фазе быстрого сна, рассказывает New Atlas.

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Они изучили данные двух независимых длительных повторных исследований с участием более 4000 человек, за состоянием здоровья которых следили более 20 лет.

Результаты исследования

Чем меньше длится фаза быстрого сна, тем выше риск преждевременной смерти. Каждое снижение REM-фазы на 5% в среднем можно сравнить с увеличением вероятности ранней смерти на 13%.

Научное сообщество считает, что здоровый взрослый человек проводит от 20% до 25% общего сна в REM-фазе. Те же, у кого этот показатель снижается до 15%, находятся в группе риска.

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Следует подчеркнуть, что речь идет о корреляции между продолжительностью фазы быстрого сна и продолжительностью жизни, а не о причинно-следственной связи. Нарушения REM-фазы может быть симптомом каких-то других процессов, приводящих к ранней смерти.

Однако, авторы научной работы отметили, что обнаруженная корреляция может указывать на то, что качество быстрой фазы сна можно использовать как биомаркер здоровья.