Ймовірно, найближчим часом світ отримає вакцину проти коронавірусної хвороби. Які шанси України забезпечити вакциною своїх громадян, зважаючи на останні новини про провалені закупівлі ліків та спроби МОЗ підпорядкувати цю сферу, розповіла ексміністерка МОЗ Уляна Супрун.

Пані Уляна зазначила, що є багато ризиків того, що Україна не зможе закупити вакцини. Про це вона розповіла в інтерв'ю Українському тижню.

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Чому вакцинація проти коронавірусу проблемна

Перша проблема – інформаційні атаки на ДП Медичні закупівлі України.

За словами Супрун, те, що зараз відбувається із ДП, сигналізує про спроби МОЗ повернути корупцію у закупівлі ліків. Є загроза узгодження МОЗ цін із партмафією та фіктивних тендерів. Тому, насамперед треба забезпечити незалежність існування ДП "Медичні закупівлі України".

Яка ситуація з ДП Медичні закупівлі Відомство, зокрема його керівник – Арсен Жумаділов перебувають під тиском чинного керівництва МОЗ. Проти Жумаділова навіть розпочали розслідування, ініційоване Максимом Степановим – очільником МОЗ.

Друге – треба вже починати працювати з українськими громадянами , пояснювати, що вакцини безпечні, вони захищатимуть від інфікування.

, пояснювати, що вакцини безпечні, вони захищатимуть від інфікування. Третє — треба мати розуміння того, що вакцини поки що немає, вона лише тестується.

Медики повинні готуватися до її появи, визначити пріоритети отримання, як саме це відбуватиметься.

Уряд повинен забезпечити фінансування! Вже зараз слід запланувати в бюджеті на кінець 2020 — початок 2021 року мільярди гривень на закупівлю цієї вакцини.

Україна не може завжди розраховувати на донорські кошти.

І останнє — ДП "Медичні закупівлі України" вже зараз має почати перемовини з виробниками, які тестують вакцину, щоб показати, що Україна зацікавлена й хоче бути одним із перших клієнтів. ​

І, можливо, навіть брати участь у виробництві, якщо на нашій території є такі потужності, чи в останніх стадіях клінічного дослідження. Якщо діятимемо в такий спосіб, то матимемо доступ до перших вакцин.

Що можна зробити додатково

Уляна Супрун порадили визначити групи ризику, щоб заздалегідь почати розмову із цими людьми, пояснити їм, чому вакцина важлива, що вона буде безплатна і її буде легко отримати — у лікаря чи тимчасових пунктах вакцинації.

Крім того, варто передбачити, що вакцинація може бути не одноразовою, а щорічною, планувати її включення в Національний календар щеплень, шукати на це гроші.