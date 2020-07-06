Вероятно, в ближайшее время мир получит вакцину против коронавирусной болезни. Каковы шансы Украины обеспечить вакциной своих граждан, учитывая последние новости о проваленных закупках лекарств и попытках Минздрава подчинить эту сферу, рассказала бывшая и. о. министра Минздрава Ульяна Супрун.

Госпожа Ульяна отметила, что есть много рисков того, что Украина не сможет закупить вакцины. Об этом она рассказала в интервью Українському тижню.

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Почему вакцинация против коронавируса проблемная

Первая проблема – информационные атаки на ГП Медицинские закупки Украины.

По словам Супрун, то, что сейчас происходит с ГП, сигнализирует о попытках Минздрава вернуть коррупцию в закупки лекарств. Есть угроза согласования Минздравом цен с партмафией и фиктивных тендеров. Поэтому, прежде всего надо обеспечить независимость существования ГП "Медицинские закупки Украины".

Какая ситуация с ГП Медицинские закупки? Ведомство, в частности его руководитель – Арсен Жумадиілов, находятся под давлением нынешнего руководства Минздрава. Против Жумадилова даже начали расследование, инициированное Максимом Степановым – главой Минздрава.

Второе – надо уже начинать работать с украинскими гражданами , объяснять, что вакцины безопасны, они будут защищать от инфицирования.

, объяснять, что вакцины безопасны, они будут защищать от инфицирования. Третье — надо иметь понимание того, что вакцины пока нет, она только тестируется.

Медики должны готовиться к ее появлению, определить приоритеты получения, как именно это будет происходить.

Правительство должно обеспечить финансирование! Уже сейчас запланировать в бюджете на конец 2020 — начало 2021 года миллиарды гривен на закупку этой вакцины.

Украина не может всегда рассчитывать на донорские средства.

И последнее — ГП "Медицинские закупки Украины" уже сейчас должно начать переговоры с производителями, которые тестируют вакцину, чтобы показать, что Украина заинтересована и хочет быть одним из первых клиентов. ​

И, возможно, даже участвовать в производстве, если на нашей территории есть такие мощности, или в последних стадиях клинического исследования. Если будем действовать таким образом, то будем иметь доступ к первым вакцинам.

Что можно сделать дополнительно

Ульяна Супрун посоветовали определить группы риска, чтобы заранее начать разговор с этими людьми, объяснить им, почему вакцина важна, что она будет бесплатная и ее легко можно получить у врача или во временных пунктах вакцинации.

Кроме того, стоит предусмотреть, что вакцинация может быть не одноразовой, а ежегодной, планировать ее включение в Национальный календарь прививок, искать на это деньги.