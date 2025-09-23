Подібні твердження викликали значне занепокоєння в середовищі медиків і науковців: вони наголошують, що ці ідеї не мають наукового підґрунтя та суперечать рекомендаціям авторитетних медичних організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Також на тему Як діагностують РДУГ у дорослих: пояснення психіатра

Так, згідно з численними дослідженнями, парацетамол вважається одним із найбезпечніших засобів для зниження температури та зняття болю у вагітних.

Заяви Трампа про аутизм

Я хочу сказати, як є: не приймайте Тайленол (торгова назва парацетамолу в США – ред.). Інші речі, які ми рекомендуємо, або, принаймні я рекомендую, не дозволяйте їм накачувати вашу дитину найбільшою кількістю речовин, яку ви коли-небудь бачили у своєму житті,

– сказав Трамп,

Окремо Трамп запропонував замінити чинний підхід до вакцинації, зокрема, відкласти введення чи зменшити дози вакцин MMRV (кір, паротит, краснуха, вітряна віспа) й гепатиту B у новонароджених. Втім, подібні поради суперечать офіційним стандартам охорони здоров’я, згідно з якими вакцинація залишається одним із найефективніших способів профілактики тяжких інфекцій у дітей.

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший, який є відомим критиком вакцинації, зазначив, що уряд планує переглянути інформацію на етикетках препаратів, зокрема ацетамінофену (інша назва парацетамолу), щоб попередити споживачів про можливі ризики.

Крім того, у США анонсували плани з вивчення можливості лікування аутизму за допомогою лейковорину – препарату, який наразі застосовують переважно при лікуванні онкологічних та гематологічних захворювань.

Реакція ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) спростувала заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого зв’язку між прийомом парацетамолу під час вагітності, вакцинацією дітей і розвитком аутизму.

Речник ВООЗ Тарік Яшаревич підкреслив: наразі немає переконливих доказів того, що приймання парацетамолу майбутніми мамами підвищує ризик аутизму у дитини – наукова спільнота досі досліджує це питання, і результати залишаються неоднозначними.

Щодо вакцинації позиція організації однозначна: щеплення не провокують аутизм. Ба більше, вакцини рятують мільйони життів щороку.

Наука чітко довела, що вакцини не викликають аутизму. Вакцинація – надійний спосіб захисту, який не має ставитися під сумнів,

– наголосив Яшаревич.

Які справжні причини аутизму?

Джерело National Institute of Mental Health

Причини виникнення аутизму досі залишаються до кінця не з’ясованими, однак нинішні наукові дослідження свідчать про те, що розвиток цього стану зумовлюється поєднанням генетичних та середовищних факторів.

Відомо, що аутизм набагато частіше трапляється у сім’ях, де вже є випадки цього захворювання, ідентифіковано кілька генів, які пов’язані з підвищеним ризиком розвитку розладів спектра аутизму.

Разом із генетичною схильністю важливу роль можуть відігравати деякі біологічні і навколишні фактори, наприклад, вплив певних інфекцій під час вагітності, вік батьків, перенесені токсичні речовини, а також ускладнення при пологах.

При цьому переважна більшість дослідників сходяться на думці, що вакцинація не пов’язана з розвитком аутизму, що підтверджується численними масштабними епідеміологічними дослідженнями (World Health Organization, 2019).

Тому причини аутизму є комплексними і залежать як від спадковості, так і від дії зовнішніх чинників, а наявність окремого фактора ще не гарантує виникнення розладу.