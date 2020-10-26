У Сєвєродонецькій міській багатопрофільній лікарні є кілька лікарів, яким доводиться продовжувати працювати і лікувати пацієнтів з COVID-19 , незважаючи на те, що вони самі хворіють на коронавірус.

Про це повідомляє видання hromadske.ua з посиланням на розповідь очільника лікарні Романа Водяника. За його словами, головна проблема полягає у тому, що не вистачає медиків.

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Крім того, медичний заклад поступово збільшує кількість ліжок для інфікованих коронавірусом.

Зараз основне питання — це лікарі, медсестри, санітарки. Їх не замінить ніякий волонтер. Навіть не кожен лікар має потрібні знання, щоб лікувати тяжкі пневмонії. У мене у трьох відділеннях лікарі одночасно хворіють на "ковід", лікуються, і вони ж лікують своїх пацієнтів. Тобто якщо медик або на стадії одужання, або хворіє у легкій формі, то він у своєму відділенні одночасно і пацієнт, і лікар,

– приголомшив Водяник.

Станом на 26 жовтня у лікарні на COVID-19 хворі 12 медиків з інфекційного відділення, а всього ж по лікарні 60 медичних працівників отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

"Двоє медиків вже тиждень перебувають у реанімації у важкому стані. Обидва працювали з хворими на COVID. У нас лікарі і медсестри працюють і на півтори, і на дві ставки. Ми навіть не можемо оплатити ту кількість годин, яку вони відпрацьовують. Я вважаю, що це тихий мовчазний подвиг медперсоналу", – сказав очільник лікарні.