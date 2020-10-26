В Северодонецкой городской многопрофильной больнице есть несколько врачей, которым приходится продолжать работать и лечить пациентов с COVID-19, несмотря на то, что они сами болеют коронавирусом.

Об этом сообщает издание hromadske.ua со ссылкой на рассказ главы больницы Романа Водяныка. По его словам, главная проблема заключается в том, что не хватает медиков.

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Кроме того, медицинское учреждение постепенно увеличивает количество коек для инфицированных коронавирусом.

Сейчас основной вопрос – это врачи, медсестры, санитарки. Их не заменит никакой волонтер. Даже не каждый врач имеет необходимые знания, чтобы лечить тяжелые пневмонии. У меня в трех отделениях врачи одновременно болеют "ковидом", лечатся, и они же лечат своих пациентов. То есть если медик или на стадии выздоровления, или болеет в легкой форме, то он в своем отделении одновременно и пациент, и врач,

– огорошил Водянык.

По состоянию на 26 октября в больнице на COVID-19 больны 12 медиков из инфекционного отделения, а всего же по больнице 60 медицинских работников получили положительные результаты тестов на коронавирус.

"Двое медиков уже неделю находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Оба работали с больными COVID. У нас врачи и медсестры работают и на полтора, и на две ставки. Мы даже не можем оплатить то количество часов, которое они отрабатывают. Я считаю, что это тихий молчаливый подвиг медперсонала", – сказал глава больницы.