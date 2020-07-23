За минулу добу у світі зареєстрували 280 236 нових хворих на коронавірус. Це найвищий добовий приріст від початку пандемії.

Згідно з даними сайту Worldometers, на момент написання статті у світі зареєстрували 15 380 140 хворих на коронавірус.

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Зазначимо, що кількість інфікованих перевищила 15 мільйонів ще 22 липня. Відтак, загальна кількість хворих на COVID-19 у світі зросла на ще один мільйон лише за 4 дні.

Швидкість поширення коронавірусу зростає

Перші випадки зараження невідомою пневмонією фіксували ще на початку грудня, хоч влада Китаю повідомила про це ВООЗ лише 31 грудня. Хвороба стрімко поширювалася країною, а згодом і світом, внаслідок чого 11 березня COVID-19 отримав статус пандемії.

Перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.

Але від цього моменту загальна кількість інфікованих почала зростати швидше, а кожен новий мільйон хворих щоразу фіксують все частіше. Між останнім мільйоном випадків заражень різниця всього у 4 дні.

Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона: