За минувшие сутки в мире зарегистрировали 280 236 новых больных коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии.

Согласно данным сайта Worldometers, на момент написания статьи в мире зарегистрировали 15 380 140 больных коронавирусом.

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Отметим, что количество инфицированных превысило 15 миллионов еще 22 июля. Следовательно, общее количество больных COVID-19 в мире выросло еще на один миллион всего за 4 дня.

Скорость распространения коронавирус растет

Первые случаи заражения пневмонией неизвестной фиксировали еще в начале декабря, хотя власти Китая сообщила об этом ВОЗ лишь 31 декабря. Болезнь стремительно распространялась по стране, а впоследствии и по миру, в результате чего 11 марта COVID-19 получил статус пандемии.

Первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.

Но от этого момента общее количество инфицированных начало расти быстрее, а каждый новый миллион больных каждый раз фиксируют все чаще. Между последним миллионом случаев заражений разница всего в 4 дня.

Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона:

Первый миллион – 2 апреля – 1 013 863 случая заражения, 55 833 смерти, 209 952 человека выздоровели.

Второй миллион – 15 апреля – 2 055 748 больных, 140 684 умерли, 510 239 выздоровели.

Третий миллион – 27 апреля – 3 023 722 инфицированных, 214 443 летальных случаев, 873 509 пациентов преодолели болезнь.

Четвертый миллион – 9 мая – 4 024 009 случаев заражения, 279 311 человек умерли, 1 375 440 выздоровели.

Пятый миллион – 21 мая – 5 102 424 случая, 332 924 летальных, 1 948 123 выздоровели.

Шестой миллион – 31 мая – 6 120 740 случаев заражения, 370 854 пациента умерли, 2 600 866 выздоровели.

Седьмой миллион – 8 июня – 7 081 050 пациентов, из них 404 993 умерли, а 3 176 612 выздоровели.

Восьмой миллион – 16 июня – 8 051 357 больных, 437 272 смерти, 3 889 262 преодолели болезнь.

Девятый миллион – 22 июня – 9 014 767 инфицированных, 469 367 летальных случаев, 4 468 333 больных выздоровели.

Десятый миллион – 28 июня – 10 056 426 человек заразились, 499 976 умерли, 5 087 814 преодолели болезнь.

Одиннадцатый миллион – 4 июля – 11 151 564 пациента, 527 687 умерли, 6 004 136 выздоровели.

Двенадцатый миллион – 9 июля – 12 127 345 больных, 551 504 летальных, 6 649 853 выписали из больниц.

Тринадцатый миллион – 14 июля – 13 112 021 инфицирован, 573 270 больных умерли, но 7 267 155 смогли преодолеть недуг.

Четырнадцатый миллион – 18 июля – 14 108 240 больных, 602 695 умерших и 7 895 965 выздоровевших.

Пятнадцатый миллион – 22 июля – 15 032 561 больной, 618 974 человека умерли, 8 533 865 больных выздоровели.