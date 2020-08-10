З кожним днем по світу виявляють все більше нових випадків COVID-19, Всього за три дні кількість хворих на коронавірус у світі зросла на ще один мільйон.

Згідно з даними сайту Worldometers, на момент написання статті у світі виявили 20 053 818 випадків зараження коронавірус.

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Зазначимо, що лише 7 серпня у світі вперше зареєстрували понад 19 мільйонів хворих на коронавірус. Відтак, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі зросла на один мільйон лише за 3 дні.

Швидкість поширення коронавірусу

Перші випадки зараження невідомою пневмонією влада Китаю фіксувала ще на початку грудня, хоч повідомила про це ВООЗ лише 31 грудня.

Хвороба почала стрімко поширюватися країною, а згодом і світом, внаслідок чого 11 березня COVID-19 отримав статус пандемії.

Перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.

Втім, відтоді інфікованих почали реєструвати частіше, а інтервал між кожним новим мільйоном заражених ставав все коротшим. Між останнім мільйоном випадків заражень різниця всього у 3 дні.

Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона: