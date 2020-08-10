У світі зареєстрували понад 20 мільйонів випадків інфікування COVID-19
З кожним днем по світу виявляють все більше нових випадків COVID-19, Всього за три дні кількість хворих на коронавірус у світі зросла на ще один мільйон.
Згідно з даними сайту Worldometers, на момент написання статті у світі виявили 20 053 818 випадків зараження коронавірус.
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Зазначимо, що лише 7 серпня у світі вперше зареєстрували понад 19 мільйонів хворих на коронавірус. Відтак, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі зросла на один мільйон лише за 3 дні.
Швидкість поширення коронавірусу
Перші випадки зараження невідомою пневмонією влада Китаю фіксувала ще на початку грудня, хоч повідомила про це ВООЗ лише 31 грудня.
Хвороба почала стрімко поширюватися країною, а згодом і світом, внаслідок чого 11 березня COVID-19 отримав статус пандемії.
Перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.
Втім, відтоді інфікованих почали реєструвати частіше, а інтервал між кожним новим мільйоном заражених ставав все коротшим. Між останнім мільйоном випадків заражень різниця всього у 3 дні.
Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона:
- Перший мільйон – 2 квітня – 1 013 863 випадків зараження, 55 833 смертей, 209 952 людини одужали.
- Другий мільйон – 15 квітня – 2 055 748 хворих, 140 684 померли, 510 239 одужали.
- Третій мільйон – 27 квітня – 3 023 722 інфікованих, 214 443 летальних випадків, 873 509 пацієнтів подолали хворобу.
- Четвертий мільйон – 9 травня – 4 024 009 випадків зараження, 279 311 людей померли, 1 375 440 одужали.
- П'ятий мільйон – 21 травня – 5 102 424 випадки, 332 924 летальних, 1 948 123 одужали.
- Шостий мільйон – 31 травня – 6 120 740 випадків заражень, 370 854 пацієнтів померли, 2 600 866 одужали.
- Сьомий мільйон – 8 червня – 7 081 050 пацієнтів, з них 404 993 померли, а 3 176 612 одужали.
- Восьмий мільйон – 16 червня – 8 051 357 хворих, 437 272 смерті, 3 889 262 подолали хворобу.
- Дев'ятий мільйон – 22 червня – 9 014 767 інфікованих, 469 367 летальних випадків, 4 468 333 хворих одужали.
- Десятий мільйон – 28 червня – 10 056 426 людей заразилися, 499 976 померли, 5 087 814 подолали хворобу.
- Одинадцятий мільйон – 4 липня – 11 151 564 пацієнтів, 527 687 померли, 6 004 136 одужали.
- Дванадцятий мільйон – 9 липня – 12 127 345 хворих, 551 504 летальних, 6 649 853 виписали з лікарень.
- Тринадцятий мільйон – 14 липня – 13 112 021 інфікований, 573 270 хворих померли, але 7 267 155 змогли подолати недугу.
- Чотирнадцятий мільйон – 18 липня – 14 108 240 хворих, 602 695 померлих та 7 895 965 тих, що одужали.
- П'ятнадцятий мільйон – 22 липня – 15 032 561 хворий, 618 974 людини померли, 8 533 865 хворих одужали.
- Шістнадцятий мільйон – 26 липня – 16 132 437 інфікованих, 646 816 смертей, 9 300 077 одужали.
- Сімнадцятий мільйон – 30 липня – 17 124 575 заражених, 669 030 померли, 10 002 205 подолали хворобу.
- Вісімнадцятий мільйон – 3 серпня – 18 155 756 хворих, 690 676 смертей, 10 753 451 одужали.
- Дев'ятнадцятий мільйон – 7 серпня – 19 187 980 інфікованих, 716 641 померли, 11 608 838 виписали.
- Двадцятий мільйон – 10 серпня – 20 053 818 хворих, 734 556 смертей, 12 916 143 одужали.