С каждым днем по миру обнаруживают все больше новых случаев COVID-19. Всего за три дня количество больных коронавирусом в мире выросло на еще один миллион.

Согласно данным сайта Worldometers, на момент написания статьи в мире обнаружили 20 053 818 случаев заражения коронавирусом.

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Отметим, что лишь 7 августа в мире впервые зарегистрировали более 19 миллионов больных коронавирусом. Следовательно, общее количество инфицированных COVID-19 в мире выросло на один миллион всего за 3 дня.

Скорость распространения коронавируса

Первые случаи заражения неизвестной пневмонией власти Китая фиксировали еще в начале декабря, хоть сообщили об этом ВОЗ лишь 31 декабря.

Болезнь начала стремительно распространяться по стране, а впоследствии и в мире, в результате чего 11 марта COVID-19 получил статус пандемии.

Первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.

Впрочем, с тех пор инфицированных стали регистрировать чаще, а интервал между каждым новым миллионом зараженных становился все короче. Между последним миллионом случаев заражений разница всего в 3 дня.

Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона: