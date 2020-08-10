В мире зарегистрировали более 20 миллионов случаев инфицирования COVID-19
С каждым днем по миру обнаруживают все больше новых случаев COVID-19. Всего за три дня количество больных коронавирусом в мире выросло на еще один миллион.
Согласно данным сайта Worldometers, на момент написания статьи в мире обнаружили 20 053 818 случаев заражения коронавирусом.
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Отметим, что лишь 7 августа в мире впервые зарегистрировали более 19 миллионов больных коронавирусом. Следовательно, общее количество инфицированных COVID-19 в мире выросло на один миллион всего за 3 дня.
Скорость распространения коронавируса
Первые случаи заражения неизвестной пневмонией власти Китая фиксировали еще в начале декабря, хоть сообщили об этом ВОЗ лишь 31 декабря.
Болезнь начала стремительно распространяться по стране, а впоследствии и в мире, в результате чего 11 марта COVID-19 получил статус пандемии.
Первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.
Впрочем, с тех пор инфицированных стали регистрировать чаще, а интервал между каждым новым миллионом зараженных становился все короче. Между последним миллионом случаев заражений разница всего в 3 дня.
Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона:
- Первый миллион – 2 апреля – 1 013 863 случаев заражения, 55 833 смертей, 209 952 человека выздоровели.
- Второй миллион – 15 апреля – 2 055 748 больных, 140 684 умерли, 510 239 выздоровели.
- Третий миллион – 27 апреля – 3 023 722 инфицированных, 214 443 летальных случаев, 873 509 пациентов преодолели болезнь.
- Четвертый миллион – 9 мая – 4 024 009 случаев заражения, 279 311 человек скончались, 1 375 440 выздоровели.
- Пятый миллион – 21 мая – 5 102 424 случаи, 332 924 летальных, 1 948 123 выздоровели.
- Шестой миллион – 31 мая – 6 120 740 случаев заражений, 370 854 пациентов умерли, 2 600 866 выздоровели.
- Седьмой миллион – 8 июня – 7 081 050 пациентов, из них 404 993 умерли, а 3 176 612 выздоровели.
- Восьмой миллион – 16 июня – 8 051 357 больных, 437 272 смерти, 3 889 262 преодолели болезнь.
- Девятый миллион – 22 июня – 9 014 767 инфицированных, 469 367 летальных случаев, 4 468 333 больных выздоровели.
- Десятый миллион – 28 июня – 10 056 426 человек заразились, 499 976 умерли, 5 087 814 преодолели болезнь.
- Одиннадцатый миллион – 4 июля – 11 151 564 пациентов, 527 687 умерли, 6 004 136 выздоровели.
- Двенадцатый миллион – 9 июля – 12 127 345 больных, 551 504 летальных, 6 649 853 выписали из больниц.
- Тринадцатый миллион – 14 июля – 13 112 021 инфицирован, 573 270 больных умерли, но 7 267 155 смогли преодолеть недуг.
- Четырнадцатый миллион – 18 июля – 14 108 240 больных, 602 695 умерших и 7 895 965 выздоровевших.
- Пятнадцатый миллион – 22 июля – 15 032 561 больной, 618 974 человека умерли, 8 533 865 больных выздоровели.
- Шестнадцатый миллион – 26 июля – 16 132 437 инфицированных, 646 816 смертей, 9 300 077 выздоровели.
- Семнадцатый миллион – 30 июля – 17 124 575 зараженных, 669 030 умерли, 10 002 205 преодолели болезнь.
- Восемнадцатый миллион – 3 августа – 18 155 756 больных, 690 676 смертей, 10 753 451 выздоровели.
- Девятнадцатый миллион – 7 августа – 19 187 980 инфицированных, 716 641 умерли, 11 608 838 выписали.
- Двадцатый миллион – 10 августа – 20 053 818 больных, 734 556 смертей, 12 916 143 выздоровели.