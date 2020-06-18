Міністр Степанов у своїх виступах називає медреформу "проформою". Це не може не вплинути на ставлення громадян до змін.

Про це ексочільниця МОЗ розповіла в інтерв'ю LB.

Також на тему: Чи має Степанов піти: найгучніші скандали одіозного міністра

За її словами, Степанов не діє згідно з законодавством, тому що має виконувати прийнятий у 2017 році закон та створювати умови для того, аби гроші йшли за пацієнтом і надавалися послуги в рамках програми медичних гарантій.

Уляна Супрун “Він мав би підтримувати НСЗУ. Коли міністр заходить в міністерство і це все зневажає, це є зневага до української держави, зневага до прав українців і зневага до своєї відповідальності”

Які причини таких дій

За словами Супрун, мета таких дій знищення усього, що було зроблено попередньою владою.

І ми бачимо, що цією політикою керує сам президент. Тому, як ми говоримо про міністра Степанова, я думаю, ми повинні говорити про президента Зеленського. Він, як ми побачили, сам обирає міністрів і наказує їм, як вони мають діяти,

– сказала Супрун.

Як діє МОЗ з Медреформою

Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки. Але його заблокувати. Після критики прихильників змін в Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами, які в першу чергу стосуються фінансування.

Влада запевняє, що робить це все, щоб уникнути масового звільнення медиків.