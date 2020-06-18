Супрун розповіла, як теперішнє МОЗ дискредитує медреформу
Міністр Степанов у своїх виступах називає медреформу "проформою". Це не може не вплинути на ставлення громадян до змін.
Про це ексочільниця МОЗ розповіла в інтерв'ю LB.
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За її словами, Степанов не діє згідно з законодавством, тому що має виконувати прийнятий у 2017 році закон та створювати умови для того, аби гроші йшли за пацієнтом і надавалися послуги в рамках програми медичних гарантій.
Які причини таких дій
За словами Супрун, мета таких дій знищення усього, що було зроблено попередньою владою.
І ми бачимо, що цією політикою керує сам президент. Тому, як ми говоримо про міністра Степанова, я думаю, ми повинні говорити про президента Зеленського. Він, як ми побачили, сам обирає міністрів і наказує їм, як вони мають діяти,
– сказала Супрун.
Як діє МОЗ з Медреформою
Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки. Але його заблокувати. Після критики прихильників змін в Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами, які в першу чергу стосуються фінансування.
Влада запевняє, що робить це все, щоб уникнути масового звільнення медиків.