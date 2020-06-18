Супрун рассказала, как нынешний Минздрав дискредитирует медреформу
Министр Степанов в своих выступлениях называет медреформу "проформой". Это не может не повлиять на отношение граждан к изменениям.
Об этом экс-глава Минздрава рассказала в интервью LB.
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По ее словам, Степанов не действует в соответствии с законодательством, потому что должен выполнять принятый в 2017 году закон и создавать условия для того, чтобы деньги шли за пациентом и предоставлялись услуги в рамках программы медицинских гарантий.
Каковы причины таких действий
По словам Супрун, цель таких действий уничтожение всего, что было сделано предыдущей властью.
И мы видим, что этой политикой руководит сам президент. Поэтому, как мы говорим о министре Степанове, я думаю, мы должны говорить о президенте Зеленском. Он, как мы увидели, сам выбирает министров и говорит им, как они должны действовать,
– сказала Супрун.
Как действует Минздрав с медреформой
Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена. Но его заблокировали. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями, которые в первую очередь касаются финансирования.
Власти уверяют, что делают это все, чтобы избежать массового увольнения медиков.