Чи повертається вага після припинення застосування препаратів проти ожиріння
- Дослідження китайських ендокринологів показало, що після припинення прийому препаратів для схуднення вага починає повертатися, в середньому збільшуючись на 1,5 кг до восьмого тижня, і на 2,5 кг протягом наступних п’яти місяців.
- Повернення ваги залежить від типу препарату та дотримання здорового способу життя; навіть при контролі харчування і фізичній активності вага часто повертається.
- Ефективність препаратів проти ожиріння вимагає комплексного підходу та підтримки після лікування, щоб утримати досягнутий результат.
Лікарські засоби для боротьби з ожирінням, такі як семаглутид ("Оземпік"), тирзепатид та їхні аналоги, вже давно зарекомендували себе як ефективний спосіб зниження ваги завдяки впливу на апетит. Але що відбувається з організмом після завершення курсу лікування?
На це питання спробувала відповісти група китайських ендокринологів, проаналізувавши наукові дані щодо довгострокових наслідків застосування цих препаратів, пише 24 Канал з посилання на BMC Medicine.
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Як змінюється вага після терапії?
Для свого огляду науковці ретельно вивчили публікації у найбільш авторитетних медичних базах даних – PubMed, Medline, Embase та інших. У підсумку вони відібрали 11 рандомізованих досліджень, у яких оцінювали як результати лікування, так і зміни маси тіла після відміни препаратів.
Загалом у цих роботах взяли участь 1574 особи, які приймали ліки проти ожиріння, та 893 учасники контрольних груп. Найбільшу увагу приділили препаратам класу агоністів рецептора GLP-1, зокрема семаглутиду і тирзепатиду.
Що показав аналіз?
Методи статистичного аналізу дозволили лікарям виявити стійку закономірність: поки людина приймає препарат, вага знижується і цей ефект зберігається ще приблизно чотири тижні після завершення курсу.
Проте далі тенденція змінюється – до восьмого тижня вага починає повертатись, і середній приріст становить близько 1,5 кг. Протягом наступних п’яти місяців маса тіла продовжує збільшуватись – у середньому пацієнти набирають близько 2,5 кг, після чого ситуація стабілізується.
Чому вага повертається?
На повернення ваги впливає одразу кілька факторів: тип застосованого препарату та, що особливо важливо, наскільки людина дотримується здорового способу життя після завершення медикаментозної терапії.
Варто зазначити, що навіть при суворому контролі харчування й підтримці фізичної активності пацієнти все одно часто набирають вагу знову. Ба більше, у групі, де корекція способу життя продовжувалася, середній приріст маси тіла був навіть вищим, ніж там, де ці заходи припинялися.
Ефект повернення ваги – не унікальна проблема тільки для медикаментозного лікування. Пацієнти, які перенесли хірургічні методи боротьби з ожирінням, такі як шунтування шлунка чи бандажування, також стикаються з повторним набором ваги. Втім, у цьому огляді порівняння різних стратегій боротьби із зайвою вагою не проводили – акцент був лише на фармакологічних методах.
Результати дослідження підкреслюють, що навіть сучасні препарати – потужний, але не абсолютний інструмент: утримання результату потребує комплексного підходу та ретельно організованої підтримки після завершення курсу лікування.
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