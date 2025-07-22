На этот вопрос попыталась ответить группа китайских эндокринологов, проанализировав научные данные о долгосрочных последствиях применения этих препаратов, пишет 24 Канал со ссылкой на BMC Medicine.

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Как меняется вес после терапии?

Для своего обзора ученые тщательно изучили публикации в наиболее авторитетных медицинских базах данных – PubMed, Medline, Embase и других. В итоге они отобрали 11 рандомизированных исследований, в которых оценивали как результаты лечения, так и изменения массы тела после отмены препаратов.

Всего в этих работах приняли участие 1574 человека, которые принимали лекарства против ожирения, и 893 участника контрольных групп. Наибольшее внимание уделили препаратам класса агонистов рецептора GLP-1, в частности семаглутиду и тирзепатиду.

Что показал анализ?

Методы статистического анализа позволили врачам выявить устойчивую закономерность: пока человек принимает препарат, вес снижается и этот эффект сохраняется еще примерно четыре недели после завершения курса.

Однако далее тенденция меняется – к восьмой неделе вес начинает возвращаться, и средний прирост составляет около 1,5 кг. В течение следующих пяти месяцев масса тела продолжает увеличиваться – в среднем пациенты набирают около 2,5 кг, после чего ситуация стабилизируется.

Почему вес возвращается?

На возвращение веса влияет сразу несколько факторов: тип применяемого препарата и, что особенно важно, насколько человек придерживается здорового образа жизни после завершения медикаментозной терапии.

Стоит отметить, что даже при строгом контроле питания и поддержании физической активности пациенты все равно часто набирают вес снова. Более того, в группе, где коррекция образа жизни продолжалась, средний прирост массы тела был даже выше, чем там, где эти меры прекращались.

Эффект возврата веса – не уникальная проблема только для медикаментозного лечения. Пациенты, которые перенесли хирургические методы борьбы с ожирением, такие как шунтирование желудка или бандажирование, также сталкиваются с повторным набором веса. Впрочем, в этом обзоре сравнения различных стратегий борьбы с лишним весом не проводили – акцент был только на фармакологических методах.

Результаты исследования подчеркивают, что даже современные препараты – мощный, но не абсолютный инструмент: удержание результата требует комплексного подхода и тщательно организованной поддержки после завершения курса лечения.