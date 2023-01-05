Новий штам коронавірусу може спричинити ще одну хвилю пандемії

Штам коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може викликати нову хвилю заражень у всьому світі.

Новий штам коронавірусу

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове. За її словами у ВООЗ стурбовані швидким поширенням штаму, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти.

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Але в організації не впевнені, що серед людей, які мають імунітет після вакцинації чи через попередні інфекції коронавірусу, зросте кількість госпіталізацій і смертності. Нині виявили штам у 29 країнах, але він може циркулювати в набагато більшій кількості країн.

Також Керхове заявила, що ВООЗ працює над аналізом важкості перебігу нового штаму, який обіцяє опублікувати найближчими днями.

Критика Китаю

Також Всесвітня організація охорони здоров’я розкритикувала моніторинг смертності від COVID-19 у Китаї, наголосивши, що офіційна статистика не показує справжніх наслідків спалаху.

З грудня в Китаї було офіційно зафіксовано лише 22 випадки смерті від COVID-19. В країні звузили критерії класифікації таких смертельних випадків – це означає, що власна статистика Пекіна про безпрецедентну хвилю зараз не відповідає дійсності.

Країни ЄС також підтвердили занепокоєння ВООЗ. Кризова зустріч експертів Європейського Союзу заявила, що країни ЄС вимагатимуть тестування на COVID від пасажирів, які прибувають з Китаю.