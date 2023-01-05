Новый штамм коронавируса

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове. По ее словам, в ВОЗ озабочены быстрым распространением штамма, в частности в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро изменил другие циркулирующие варианты.

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Но в организации не уверены, что среди людей, обладающих иммунитетом после вакцинации или из-за предыдущих инфекций коронавируса, возрастет количество госпитализаций и смертности. В настоящее время обнаружили штамм в 29 государствах, но он может циркулировать в гораздо большем количестве стран.

Также Керхове заявила, что ВОЗ работает над анализом тяжести протекания нового штамма, который обещает опубликовать в ближайшие дни.

Критика Китая

Также Всемирная организация здравоохранения подвергла критике мониторинг смертности от COVID-19 в Китае, подчеркнув, что официальная статистика не показывает настоящих последствий вспышки.

С декабря в Китае было официально зафиксировано всего 22 случая смерти от COVID-19. В стране сузили критерии классификации таких смертельных случаев – это означает, что собственная статистика Пекина о беспрецедентной волне сейчас не соответствует действительности.

Страны ЕС также подтвердили обеспокоенность ВОЗ. Кризисная встреча экспертов Европейского Союза заявила, что страны ЕС потребуют тестирования на COVID от пассажиров, прибывающих из Китая.