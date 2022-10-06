Знайшли новий спосіб лікування хронічного болю в спині за допомогою тепла

Технологія під назвою Intracept дозволяє безпечно нагріти пошкоджений хребець і тим самим блокувати больовий сигнал, який надходить від нього в мозок.

Intracept був розроблений медичною фірмою Relievant Medsystems і заснований на мінімально-інвазивній процедурі, яка усуває поширене джерело болю в попереку, який виникає через пошкоджений хребець. Цей тип болю передається через базивертебральний нерв, який проходить через хребці, включаючи кінцеві пластини хребців та шматочки хряща та кістки між дисками.

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Як діє нова технологія

Нова методика включає введення невеликого зонда в уражений хребець пацієнта під наркозом та використання радіочастотної абляції для нагрівання базивертебрального нерва. Це запобігає передачі больових сигналів у спинний мозок і далі в головний мозок, при цьому вся процедура займає близько години.

Дослідження Intracept проти болю в спині

Технологія Intracept отримала дозвіл FDA ще в 2016 році і показала себе перспективною в серії клінічних випробувань. Дослідження, що включає 140 пацієнтів, показало, що 31% з них не відчували болю через 24 місяці після лікування. В іншому дослідженні, що включало 48 пацієнтів, 69% з них повідомили про зменшення болю на 50%, а 38% з них повідомили про повну відсутність болю через 12 місяців.

Інше дослідження показало, що у 34% пацієнтів з хронічним болем у спині через п'ять років після лікування всі болючі відчуття зникли. Розробники технології заявляють, що тривале полегшення є результатом унікальної природи базивертебрального нерва, який відрізняється від інших нервів тим, що він не здатний відновлювати свої здатності передавати біль після відключення.

Знеболюючий потенціал Intracept дозволив лікарям впровадити цю технологію в різних медичних центрах по всій території США, у тому числі спеціалістам з хребта у Південно-Західному медичному центрі Університету Техасу, які почали лікувати пацієнтів за її допомогою на початку цього року.