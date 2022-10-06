Intracept был разработан медицинской фирмой Relievant Medsystems и основан на минимально-инвазивной процедуре, устраняющей распространенный источник боли в пояснице, возникающей из-за поврежденного позвонка. Этот тип боли передается через базивертебральный нерв, проходящий через позвонки, включая концевые пластины позвонков и кусочки хряща и кости между дисками.

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Как действует новая технология

Новая методика включает введение небольшого зонда в пораженный позвонок пациента под наркозом и использование радиочастотной абляции для нагревания базивертебрального нерва. Это предотвращает передачу болевых сигналов в спинной мозг и далее в головной мозг, при этом вся процедура занимает около часа.

Исследование Intracept против боли в спине

Технология Intracept получила разрешение FDA еще в 2016 году и показала себя перспективной в серии клинических испытаний. Исследование, включающее 140 пациентов, показало, что 31% из них не испытывали боли через 24 месяца после лечения. В другом исследовании, включавшем 48 пациентов, 69% из них сообщили об уменьшении боли на 50%, а 38% из них сообщили о полном отсутствии боли через 12 месяцев.

Другое исследование показало, что у 34% пациентов с хронической болью в спине через пять лет после лечения все болезненные ощущения исчезли. Разработчики технологии заявляют, что длительное облегчение является результатом уникальной природы базы вертебрального нерва, отличающегося от других нервов тем, что он не способен восстанавливать свои способности передавать боль после отключения.

Обезболивающий потенциал Intracept позволил врачам внедрить эту технологию в различных медицинских центрах по всей территории США, в том числе специалистам по позвоночнику в Юго-Западном медицинском центре Университета Техаса, которые начали лечить пациентов с ее помощью в начале этого года.