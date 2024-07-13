Створили клітину, яка зупиняє ріст ракових пухлин

Вчені змогли адаптувати стовбурові клітини так, що вони втратили здатність до поділу та трансформації в пухлинні. Фінські фахівці вважають, що це відкриття може стати ключовим у лікуванні ракових захворювань.

Клітинна терапія, коли пацієнтам трансплантуються генетично модифіковані чи здорові клітини, дозволяє відновити нормальне функціонування організму. Цей метод застосовується для лікування різних кров'яних патологій та діабету, коли клітини, отримані від донора або виведені зі стовбурових клітин самого пацієнта, допомагають перемогти хворобу.

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Нове дослідження клітин

В університеті Гельсінкі (Фінляндія) розробили клітини, здатні припинити розвиток ракових пухлин в організмі. Ці клітини не можуть розмножуватися самостійно, що зупиняє їхнє злоякісне перетворення.

Команда дослідників виявила безпечний метод модифікації стовбурових клітин, що дозволяє їм ділитися лише за наявності тимідину – одного з компонентів ДНК. Спочатку була доведена можливість контролювати ріст клітин за допомогою зовнішнього агента, а потім перевірено їхню функціональність.

Зупинка поділу клітин

Ми використовували стовбурові клітини для створення β-клітин, які виробляють інсулін, і трансплантували їх лабораторним мишам. Клітини контролювали рівень глюкози у крові тварин протягом майже пів року експерименту,

– повідомили автори дослідження.

Автори також наголосили, що модифіковані клітини відрізнялися від природних клітин тварин лише неможливістю самостійного розмноження без спеціального дозволу. Вони висловили впевненість, що нова технологія дозволить редагувати клітини без ризику побічних ефектів та створювати клітинні продукти, які не відторгатимуть імунну систему пацієнта:

"Раніше використання таких клітин було пов'язано з високим ризиком, оскільки імунна система також контролює появу ракових клітин. Тепер цей ризик зведений до мінімуму або повністю виключений. В ідеалі отримані клітини могли б бути перетворені на універсальні продукти, які можна було б швидко застосовувати при необхідності".

Вчені відзначають, що клітинні порушення лежать в основі більшості відомих хвороб, тому лікарі прагнуть використовувати нові здорові клітини для боротьби з тканинними ушкодженнями, хворобами та процесами старіння. Опубліковане дослідження, на думку команди фахівців, наближає медицину до нового рівня вдосконаленої та безпечної клітинної терапії.