Клеточная терапия, когда пациентам трансплантируются генетически модифицированные или здоровые клетки, позволяет восстановить нормальное функционирование организма. Этот метод применяется для лечения различных кровяных патологий и диабета, когда клетки, полученные от донора или выведенные из стволовых клеток самого пациента, помогают победить болезнь.

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Новое исследование клеток

В университете Хельсинки (Финляндия) разработали клетки, способные прекратить развитие раковых опухолей в организме. Эти клетки не могут размножаться самостоятельно, что останавливает их злокачественное преобразование.

Команда исследователей обнаружила безопасный метод модификации стволовых клеток, позволяющий им делиться лишь при наличии тимидина – одного из компонентов ДНК. Сначала была доказана возможность контролировать рост клеток с помощью внешнего агента, а затем проверена их функциональность.

Остановка деления клеток

Мы использовали стволовые клетки для создания β-клеток, которые производят инсулин, и трансплантировали их лабораторным мышам. Клетки контролировали уровень глюкозы в крови животных в течение почти полгода эксперимента,

– сообщили авторы исследования.

Авторы также отметили, что модифицированные клетки отличались от естественных клеток животных только невозможностью самостоятельного размножения без специального разрешения. Они выразили уверенность, что новая технология позволит редактировать клетки без риска побочных эффектов и создавать клеточные продукты, которые не будут отторгать иммунную систему пациента:

"Ранее использование таких клеток было связано с высоким риском, поскольку иммунная система также контролирует появление раковых клеток. Теперь этот риск сведен к минимуму или полностью исключен. В идеале полученные клетки могли бы быть преобразованы в универсальные продукты, которые можно было бы быстро применять при необходимости".

Ученые отмечают, что клеточные нарушения лежат в основе большинства известных болезней, поэтому врачи стремятся использовать новые здоровые клетки для борьбы с тканевыми повреждениями, болезнями и процессами старения. Опубликованное исследование, по мнению команды специалистов, приближает медицину к новому уровню усовершенствованной и безопасной клеточной терапии.