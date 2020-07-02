У Алабамі студенти влаштовували коронавірусні вечірки для того, аби влаштувати змагання "хто перший заразиться коронавірусом". Переможець цього дійства забирає горщик з грошима.

Радниця міста Тускалусі Соня МакКінстрі, в якому і проходили ці вечірки, розповіла, що студенти спеціально намагалися підхопити коронавірус, повідомляє ABC News

До теми У США влаштовують коронавірусні вечірки, щоб заразитися інфекцією

Організатори запрошували на вечірки інфікованих COVID-19, аби вони мали змогу заразити інших.

Відомо, що гості вечірки складали гроші у горщик. Та сума, яка назбирається, дістанеться "переможцю" змагання.

Поки що невідомо, чи вдалося комусь заразитися під час масових зібрань. МакКінстрі побоюється, що деякі відвідувачі вечірки могли не знати намірів організаторів, внаслідок чого можуть й не підозрювати, що могли з легкістю підхопити інфекцію.

Цей інцидент ошелешив усе місто і поки незрозуміло, яке покарання світить порушникам та організаторам цього дійства.

Прессекретар департаменту охорони здоров'я в Алабамі Аррол Шіхан, заявив, що гості вечірки мають побути на двотижневій самоізоляції.

Також він підкреслив, що порушення порядку охорони здоров'я є проступком, і штрафи за кожне порушення можуть становити до 500 доларів.

На момент написання статті, у штаті Алабама зареєстрували 38 422 хворих на коронавірус. Щонайменше 947 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.