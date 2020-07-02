В Алабаме студенты устраивали коронавирусные вечеринки для того, чтобы устроить соревнования "кто первый заразится коронавирусом". Победитель этого действа забирает горшок с деньгами.

Советник города Тускалусе Соня МакКинстри, в котором и проходили эти вечеринки, рассказала, что студенты специально пытались подхватить коронавирус, сообщает ABC News

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Организаторы приглашали на вечеринки инфицированных COVID-19, чтобы они имели возможность заразить других.

Известно, что гости вечеринки складывали деньги в горшок. Та сумма, которая набирается, достанется "победителю" соревнования.

Пока неизвестно, удалось ли кому-то заразиться во время массовых собраний. МакК нстр опасается, что некоторые посетители вечеринки могли не знать намерений организаторов, вследствие чего могут и не подозревать, что могли с легкостью подхватить инфекцию.

Этот инцидент ошарашил весь город и пока непонятно, какое наказание светит нарушителям и организаторам этого действа.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения в Алабаме Аррол Шихан, заявил, что гости вечеринки должны побыть на двухнедельной самоизоляции.

Также он подчеркнул, что нарушение порядка здравоохранения является проступком, и штрафы за каждое нарушение могут составить до 500 долларов.

На момент написания статьи, в штате Алабама зарегистрировали 38 422 больных коронавирусом. Минимум 947 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.