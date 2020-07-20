Степанов розповів, як Україна розвиватиме галузь трансплантації
Міністр охорони здоров'я заявив, що для розвитку системи трансплантації в Україні потрібно обладнати медзаклади й створити центри трасплант-координації.
Під час ранкового брифінгу Степанов зауважив, що для МОЗ питання трансплантації є одним із пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я, повідомляє 24 канал.
До теми Стали відомі ціни на трансплантацію органів в Україні
Напередодні в Україні створили спеціальний підрозділ, який займається виключно питаннями трансплантації. Втім, поки що Україна стикається з низкою проблем у цій галузі, зокрема: нерозвиненість донорського етапу, необхідність розвитку системи центрів трансплант-координації, відсутність відповідного обладнання в лікарнях та підготовка хірургів.
Нині в Україні трансплантацію органів можуть здійснювати 19 закладів охорони здоров’ та 6 закладів на проведення трансплантації кісткового мозку.
Степанов розповів, що на 2020 рік коштом держбюджету в Україні передбачено фінансування трансплантації в розмірі 112 мільйонів гривень.