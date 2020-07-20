Міністр охорони здоров'я заявив, що для розвитку системи трансплантації в Україні потрібно обладнати медзаклади й створити центри трасплант-координації.

Під час ранкового брифінгу Степанов зауважив, що для МОЗ питання трансплантації є одним із пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я, повідомляє 24 канал.

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Напередодні в Україні створили спеціальний підрозділ, який займається виключно питаннями трансплантації. Втім, поки що Україна стикається з низкою проблем у цій галузі, зокрема: нерозвиненість донорського етапу, необхідність розвитку системи центрів трансплант-координації, відсутність відповідного обладнання в лікарнях та підготовка хірургів.

Максим Степанов “Є багато питань, які нам потрібно вирішити для розвитку трансплантації в Україні. Перш за все це нерозвиненість донорського етапу, що пов'язано з відсутністю практики діагностики смерті мозку. Також питання є в розвитку трансплант-координації. У нас є центр трансплант-координації, і нам треба створити такі центри, створити трасплант-координаторів у всій країні. Це люди, які безпосередньо займаються технічним забезпеченням під час трансплантації”.

Нині в Україні трансплантацію органів можуть здійснювати 19 закладів охорони здоров’ та 6 закладів на проведення трансплантації кісткового мозку.

Степанов розповів, що на 2020 рік коштом держбюджету в Україні передбачено фінансування трансплантації в розмірі 112 мільйонів гривень.