Степанов рассказал, как Украина будет развивать отрасль трансплантации
Министр здравоохранения заявил, что для развития системы трансплантации в Украине нужно оборудовать медучреждения и создать центры трасплант-координации.
Во время утреннего брифинга Степанов отметил, что для Минздрава вопрос трансплантации является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения, сообщает 24 канал.
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Накануне в Украине создали специальное подразделение, которое занимается исключительно вопросами трансплантации. Впрочем, пока Украина сталкивается с рядом проблем в этой области, в частности: неразвитость донорского этапа, необходимость развития системы центров трансплант-координации, отсутствие соответствующего оборудования в больницах и подготовка хирургов.
Сейчас в Украине трансплантацию органов могут осуществлять 19 учреждений здоровья и 6 учреждений на проведение трансплантации костного мозга.
Степанов рассказал, что на 2020 год за счет госбюджета в Украине предусмотрено финансирование трансплантации в размере 112 миллионов гривен.