Министр здравоохранения заявил, что для развития системы трансплантации в Украине нужно оборудовать медучреждения и создать центры трасплант-координации.

Во время утреннего брифинга Степанов отметил, что для Минздрава вопрос трансплантации является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения, сообщает 24 канал.

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Накануне в Украине создали специальное подразделение, которое занимается исключительно вопросами трансплантации. Впрочем, пока Украина сталкивается с рядом проблем в этой области, в частности: неразвитость донорского этапа, необходимость развития системы центров трансплант-координации, отсутствие соответствующего оборудования в больницах и подготовка хирургов.

Максим Степанов "Есть много вопросов, которые нам нужно решить для развития трансплантации в Украине. Прежде всего это неразвитость донорского этапа, что связано с отсутствием практики диагностики смерти мозга. Также вопрос есть в развитии трансплант-координации. У нас есть центр трансплант-координации, и нам надо создать такие центры, создать трасплант-координаторов по всей стране. Это люди, которые непосредственно занимаются техническим обеспечением при трансплантации".

Сейчас в Украине трансплантацию органов могут осуществлять 19 учреждений здоровья и 6 учреждений на проведение трансплантации костного мозга.

Степанов рассказал, что на 2020 год за счет госбюджета в Украине предусмотрено финансирование трансплантации в размере 112 миллионов гривен.