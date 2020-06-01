2 червня МОЗ обере нову голову Національної служби здоров'я України Втім, активісти та волонтери переконані в тому, що чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує віддати керівництво "своїй людині" й таким чином отримати доступ до бюджету структури.

Представники благодійного фонду "Пацієнти України" звертають увагу на те, що громадськість та ЗМІ не допущені до конкурсу на голову НСЗУ, який відбудеться 2 червня.

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Нещодавно Степанов проігнорував чесний конкурс на голову НСЗУ, який пройшов у січні 2020 року. Він провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу, після чого відхилив ці кандидатури на пост голови НСЗУ. Відомо, що кандидати відповіли на усі питання, які поставив міністр. Степанов заявив, що жоден з переможців конкурсу не відповідає посаді голови своїми якостями, планами та баченням.

Після цього Міністр вирішив запропонувати свою кандидатуру під час засідання Кабміну, втім через критику громадськості та ЗМІ вирішив таки провести новий конкурс. Цікаво, що термін подачі заявки на новий конкурс тривав лише декілька днів – кандидати отримали запрошення на співбесіду ввечері 30 травня. Внаслідок цього на участь в конкурсі встигло зареєструватись 17 людей.

З усіма 17 кандидатами Степанов особисто проведе співбесіди, які триватимуть 14:00 до 23:00. На одну людину виділив по 30 хвилин. Громадськість, благодійні фонди та ЗМІ не допущені до конкурсу.

Активісти переймаються, що призначивши на посаду голови НСЗУ свою людину, Степанов отримає доступ до бюджету структури, який становить понад 100 мільярдів гривень.

Зазначимо, що 31 травня під час ранкового брифінгу Степанов розповів, що співбесіди будуть записані на відео та стануть доступними для перегляду.

На дії чинного міністра охорони здоров'я відреагувала й колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона також переконана в тому, що Степанов планує віддати посаду голови НСЗУ своїй людині. За її словами, міністр організував "незрозумілі конкурсні процедури та створив штучні перешкоди для людей ззовні", а сам процес відбору проходить тихо та поспіхом.



ЗМІ, громадськість та благодійні фонди не допущені як наглядачі до конкурсу на голову НСЗУ/ Пацієнти України

Що таке НСЗУЦе Національна Служба здоров'я України, яка є центральним органом виконавчої влади. НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.



Структура керує бюджетом, виділеним на медицину, відповідає за фінансування медичних установ, замовлення лікарських засобів тощо. У 2020 році бюджет НСЗУ становить 113,3 мільярда гривень.