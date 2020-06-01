2 июня Минздрав выберет нового главу НСЗУ. Впрочем, активисты и волонтеры убеждены в том, что действующий министр здравоохранения Максим Степанов планирует отдать руководство "своему человеку" и таким образом получить доступ к бюджету Национальной службы здоровья Украины.

Представители благотворительного фонда "Пациенты Украины" обращают внимание на то, что общественность и СМИ не допущены к конкурсу на голову НСЗУ, который состоится 2 июня.

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Недавно Степанов проигнорировал честный конкурс на голову НСЗУ, который прошел в январе 2020 года. Он провел собеседование с тремя победителями конкурса, после чего отклонил эти кандидатуры на пост председателя НСЗУ. Известно, что кандидаты ответили на все вопросы, которые поставил министр. Степанов заявил, что ни один из победителей конкурса не соответствует должности председателя своими качествами, планами и видением.

После этого Министр решил предложить свою кандидатуру во время заседания Кабмина, впрочем из-за критики общественности и СМИ решил таки провести новый конкурс. Интересно, что срок подачи заявки на новый конкурс длился всего несколько дней – кандидаты получили приглашение на собеседование вечером 30 мая. В результате на участие в конкурсе успело зарегистрироваться 17 человек.

Со всеми 17 кандидатами Степанов лично проведет собеседования, которые продлятся 14:00 до 23:00. На одного человека выделил по 30 минут. Общественность, благотворительные фонды и СМИ не допущены к конкурсу.

Активисты обеспокоены, что назначив на должность главы НСЗУ своего человека, Степанов получит доступ в бюджет структуры, который составляет более 100 миллиардов гривен.

Отметим, что 31 мая во время утреннего брифинга Степанов рассказал, что собеседования будут записаны на видео и станут доступны для просмотра.

На действия действующего министра здравоохранения отреагировала и бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Она также убеждена в том, что Степанов планирует отдать должность председателя НСЗУ своему человеку. По ее словам, министр организовал "непонятные конкурсные процедуры и создал искусственные препятствия для людей извне", а сам процесс отбора проходит тихо и поспешно.



СМИ, общественность и благотворительные фонды не допущены как надзиратели к конкурсу на голову НСЗУ / Пациенты Украины

Что такое НСЗУЭто Национальная Служба здоровья Украины, которая является центральным органом исполнительной власти. НСЗУ реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.



Структура управляет бюджетом, выделенным на медицину, отвечает за финансирование медицинских учреждений, заказ лекарственных средств и тому подобное. В 2020 году бюджет НСЗУ составляет 113,3 миллиарда гривен.