Вчені з Університету штату Пенсільванія і Х'юстонської методистської лікарні розробили додаток для айфона, що допомагає діагностувати інсульт у людини.

Для початку дослідники зібрали дані понад 80 пацієнтів з симптомами інсульту. Людей попросили пройти мовний тест на інсульт, який записували на камеру iPhone, повідомляють на сайті університету

Також на тему: Інсульт: симптоми, види, як розпізнати

Цей набір даних використали для навчання алгоритму на основі штучного інтелекту. Програму навчили знаходити аномалії в мові, в рухах мімічних м'язів, які були специфічні для пацієнтів з інсультом.

Інсульт – що це? Інсульт – раптове гостре порушення мозкового кровообігу, що призводить до ушкодження частини головного мозку. Інсульт – це невідкладний стан, тому потребує негайного реагування.

Після навчання вчені протестували додаток на іншій вибірці людей. Виявилося, що він здатне в 79% випадків правильно визначити інсульт.



Додаток діагностує міміку людини / Фото https://news.psu.edu/

За словами авторів роботи, цей показник вже не поступається застосовуваним сьогодні в клінічній практиці тестів, але в міру вдосконалення технології і зростання навчальної вибірки ця ймовірність буде рости.

Але найголовніше, що програма здатна видати результат тесту всього за чотири хвилини. Це означає, що діагностувати пацієнта можна буде швидше, що підвищує шанси на успішний результат невідкладного стану.



Як розпізнати інсульт/Інфографіка 24 Каналу