Ученые из Университета штата Пенсильвания и Хьюстонской методистской больницы разработали приложение для айфона, помогающее диагностировать инсульт у человека.

Для начала исследователи собрали данные более 80 пациентов с симптомами инсульта. Людей попросили пройти языковой тест на инсульт, который записывали на камеру iPhone, сообщают на сайте университета

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Этот набор данных использовали для обучения алгоритму на основе искусственного интеллекта. Программу научили находить аномалии в речи, в движениях мимических мышц, которые были специфичны для пациентов с инсультом.

Инсульт – что это? Инсульт – внезапное острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к повреждению части головного мозга. Инсульт – это неотложное состояние, поэтому требует немедленного реагирования.

После обучения ученые протестировали приложение на другой выборке людей. Оказалось, что он способен в 79% случаев правильно определить инсульт.





Приложение диагностирует мимику человека / Фото https://news.psu.edu/

По словам авторов работы, этот показатель уже не уступает применяемым сегодня в клинической практике тестам, но по мере совершенствования технологии и роста учебной выборки эта вероятность будет расти.

Но самое главное, что программа способна выдать результат теста всего за четыре минуты. Это означает, что диагностировать пациента можно будет быстрее, что повышает шансы на успешный исход неотложного состояния.



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