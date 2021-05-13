США починає вакцинувати підлітків: Байден заклив щепити дітей у віці 12 – 15 років

Президент США Джо Байден закликав батьків вакцинувати своїх дітей віком від 12 до 15 років. Він назвав цю можливість "ще одним гігантським кроком" у боротьбі з пандемією.

Вакцинація від COVID-19 підлітків у країні почалася 13 травня 2021 року. Байден закликав батьків відвезти дітей на щеплення, адже вони так само можуть інфікуватися та заражати своїх друзів і рідних. Про це він заявив під час виступу в Білому домі.

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Звернення Байдена до батьків

Байден підкреслив, що вакцина в США – безкоштовна, ефективна і безпечна, і тому він сподівається, що американці щеплять своїх дітей.

Тепер вакцина схвалена для віку від 12 років і старше. Я закликаю їхніх батьків відвезти дітей до центрів вакцинації. Ми знаємо, що діти перебувають в зоні ризику зараження COVID-19,

– наголосив Байден.

Американський президент пояснив, що приблизно 3 мільйони випадків заражень – це діти до 17 років. Так, підлітки можуть швидше поширювати вірус.

! Вакцина Pfizer зараз дозволена для всіх осіб у віці 16 років і старше. Дві інші вакцини – Moderna і Johnson&Johnson – дозволені тільки для дорослих.

Байден також прокоментував ситуацію з коронавірусом в США. Президент зазначив, що бачить все більше приводів для оптимізму.

Чим вакцинуватимуть

Вакцинацію проводитимуть препаратом Pfizer-BioNTech.

Всього вакцину пропонуватимуть приблизно 15 тисяч аптек по всій країн.

Pfizer планує запросити дозвіл на екстрене використання своєї вакцини COVID-19 для дітей у віці від 2 до 11 років у вересні 2021 року.

В Україні дозволена вакцинація тільки дорослих віком від 18 років.