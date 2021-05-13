Вакцинация от COVID-19 подростков в стране началась 13 мая 2021 года. Байден призвал родителей отвезти детей на прививки, ведь они так же могут инфицироваться и заразить своих друзей и родных. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

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Обращение Байдена к родителям

Байден подчеркнул, что вакцина в США – бесплатная, эффективная и безопасная, и поэтому он надеется, что американцы будут прививать своих детей.

Теперь вакцина одобрена для возраста от 12 лет и старше. Я призываю родителей отвезти детей в центры вакцинации. Мы знаем, что дети находятся в зоне риска заражения COVID-19,

– подчеркнул Байден.

Американский президент пояснил, что примерно 3 миллиона случаев заражений – это дети до 17 лет. Так, подростки могут быстрее распространять вирус.

Внимание! Вакцина Pfizer сейчас разрешена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше. Две другие вакцины – Moderna и Johnson&Johnson – разрешены только для взрослых.

Байден также прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США. Президент отметил, что видит все больше поводов для оптимизма.

Чем будут вакцинировать

Вакцинацию будут проводить препаратом Pfizer-BioNTech.

Всего вакцину будут предлагать примерно 15 тысяч аптек по всей стране.

Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет в сентябре 2021 года.

Подчеркиваем! В Украине разрешена вакцинация только взрослых в возрасте от 18 лет.