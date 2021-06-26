Заступник голови Міністерства охорони здоров'я Ярослав Кучер в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що процес вже стартував. Ним займається Міністерство закордонних справ України.
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Що ж до визнання сертифікатів з ЄС, то Україна є у всіх робочих групах. Станом на червень 2021 року сторони вже навіть обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів.
Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Там є 3 терміни. Наступного тижня уже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме,
– наголосив Кучер.
За словами посадовця, вже у липні через додаток "Дія" планують запустити видачу сертифіката для людей, які отримали 2 дози вакцини. Додаток синхронізують з системою E-Health.
Як працюватиме механізм
- Щоб користувач отримав сертифікат про вакцинацію, йому необхідно зробити спеціальний запит.
- Тоді система E-Health "підтягне" усю необхідну інформацію.
- Щоб могти вільно подорожувати до країн ЄС, необхідно показати прикордоннику на кордоні QR-код.
Паспорти вакцинації: останні новини
- Рада Євросоюзу 14 червня скасувала обмеження на мандрівки у межах ЄС для власників паспортів вакцинації.
- Відповідні сертифікати отримали вже понад мільйон жителів ЄС.
- Тим часом Україна працює над тим, щоб у ЄС визнали китайську вакцину CoronaVac.