Заступник голови Міністерства охорони здоров'я Ярослав Кучер в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що процес вже стартував. Ним займається Міністерство закордонних справ України.

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Що ж до визнання сертифікатів з ЄС, то Україна є у всіх робочих групах. Станом на червень 2021 року сторони вже навіть обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів.

Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Там є 3 терміни. Наступного тижня уже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме,

– наголосив Кучер.

За словами посадовця, вже у липні через додаток "Дія" планують запустити видачу сертифіката для людей, які отримали 2 дози вакцини. Додаток синхронізують з системою E-Health.

Як працюватиме механізм

Щоб користувач отримав сертифікат про вакцинацію, йому необхідно зробити спеціальний запит.

Тоді система E-Health "підтягне" усю необхідну інформацію.

Щоб могти вільно подорожувати до країн ЄС, необхідно показати прикордоннику на кордоні QR-код.

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