Заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что процесс уже стартовал. Им занимается Министерство иностранных дел Украины.

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Что же касается признания сертификатов из ЕС, то Украина есть во всех рабочих группах. По состоянию на июнь 2021 года стороны уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов.

Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть 3 термина. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который это будет регулировать,

– подчеркнул Кучер.

По словам чиновника, уже в июле через приложение "Дия" планируют запустить выдачу сертификата для людей, которые получили 2 дозы вакцины. Приложение синхронизируют с системой E-Health.

Как будет работать механизм

Чтобы пользователь получил сертификат о вакцинации, ему необходимо сделать специальный запрос.

Тогда система E-Health "подтянет" всю необходимую информацию.

Чтобы свободно путешествовать в страны ЕС, необходимо показать пограничнику на границе QR-код.

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