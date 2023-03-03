Новий випадок зараження амебою

За словами місцевих органів охорони здоров'я, житель заразився мікроскопічною амебою під назвою naegleria fowleri. Такі інфекції неймовірно рідкісні. У Сполучених Штатах з 2012 по 2021 рік щорічно діагностували від 0 до 5 випадків.

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Мешканець, який заразився амебою, жив в окрузі Шарлотт, штат Флорида, повідомили керівники охорони здоров'я.

Naegleria fowleri дуже специфічна, і її важко підхопити, тому що вона має пройти прямо через ніс у пазуху і потрапити в мозок. Вона поширена в прісних водоймах, особливо в стоячих,

– розповів Джей Вільямс, прессекретар Департаменту охорони здоров’я Флориди.

Він припустив, що випадок, можливо, є результатом того, що житель Флориди промивав свої пазухи водою з-під крана.

Що відомо про амебу naegleria fowleri

Люди зазвичай заражаються, коли вода, яка містить амебу, потрапляє в організм через ніс під час купання або пірнання в озерах і річках. Були задокументовані й інші джерела інфікування, включно зі забрудненою водопровідною водою.

Симптоми інфекції включають лихоманку, головний біль, нудоту та блювоту, слабкість шийних м'язів, втрату рівноваги, галюцинації та судоми.

У період з 1962 по 2021 рік у США було зареєстровано 154 випадки захворювання, з яких вижили лише 4 людини. У всьому світі було задокументовано близько 430 випадків.

У США зараження амебою зазвичай відбувається в південних штатах, оскільки амеба процвітає у водах, температура яких перевищує 30 за Цельсієм. Але за останні роки інфекції мігрували на північ.