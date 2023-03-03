Новый случай заражения амебой

По словам местных органов здравоохранения, житель заразился микроскопической амебой под названием naegleria fowleri. Такие инфекции невероятно редки. В Соединенных Штатах с 2012 по 2021 год ежегодно диагностировались от 0 до 5 случаев.

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Житель, заразившийся амебой, жил в округе Шарлотт, штат Флорида, сообщили руководители здравоохранения.

Naegleria fowleri очень специфична, и ее трудно подхватить, потому что она должна пройти прямо через нос в пазуху и попасть в мозг. Она распространена в пресных водоемах, особенно в стоячих,

– рассказал Джей Уильямс, пресс-секретарь Департамента здравоохранения Флориды.

Он предположил, что случай, возможно, результат того, что житель Флориды промывал свои пазухи водой из-под крана.

Что известно об амебе naegleria fowleri

Люди обычно заражаются, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос во время купания или ныряния в озерах и реках. Были документированы и другие источники инфицирования, включая загрязненную водопроводную воду.

Симптомы инфекции включают лихорадку, головные боли, тошноту и рвоту, слабость шейных мышц, потерю равновесия, галлюцинации и судороги.

В период с 1962 по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заболевания, из которых выжили только 4 человека. По всему миру было задокументировано около 430 случаев.

В США заражение амебой обычно происходит в южных штатах, поскольку амеба преуспевает в водах, температура которых превышает 30 по Цельсию. Но за последние годы инфекции мигрировали на север.