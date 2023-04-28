В Україні спростили процедуру відправлення військових за кордон на лікування

Кабінет міністрів України схвалив рішення про спрощення виїзду українських поранених військових для лікування за кордоном.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, тепер поранені військовослужбовці зможуть отримати направлення на лікування або реабілітацію в медичному закладі за кордоном без затримок, черг та бюрократичних перепон.

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Спрощення лікування за кордоном для ветеранів

Денис Шмигаль “Направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії”.

Уряд планує реформувати медико-соціальні та військово-лікарські комісії і відмовитися від механізму, що передбачає збір консиліуму військово-медичних закладів, які раніше визначали потребу поранених у лікуванні за кордоном. Тепер це право належатиме лише лікарю, який надає медичну допомогу пораненим.

Ветеран та адвокат Масі Найєм додав, що у Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили – усе й навіть транспортування оплачує країна, яка приймає військового на лікування.

Якщо ви припускаєте, що вам потрібне таке лікування, звертайтеся саме до лікаря. При цьому неважливо, у якій ви лікарні, – цивільній чи відомчій,

– сказав адвокат.

Денис Шмигаль підкреслив, що ветеранська політика має важливе значення для уряду. Кабінет міністрів веде роботу над стратегіями розвитку ветеранської політики, яка передбачає шість основних напрямків діяльності: забезпечення економічної свободи, надання житла, соціальна допомога та адаптація, доступ до освіти, медична допомога та належна інформаційна політика.