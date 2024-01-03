Про це те, що в місті зафіксували випадки захворювання на кір повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Зазначають, що станом на зараз діти перебувають у медичних закладах і отримують необхідне лікування.

Представники центру контролю та профілактики хвороб зазначили, що хвилюватись наразі не слід, адже ситуація зі здоров'ям громадськості перебуває під контролем.

Уточнюють, що фахівці вжили всі необхідні заходи для запобігання поширенню захворювання.

Увага. На місцях, де проживають та навчаються інфіковані діти провели профілактичні та протиепідемічні заходи.

Діти не були вакциновані

У центрі контролю та профілактики хвороб повідомили також, що обоє дітей не були вакциновані проти кору. І наголосили, що важливим кроком для запобігання захворювання є саме щеплення, а тому закликали батьків вакцинувати дітей вчасно.

Водночас Одеській області високий рівень вакцинації дітей проти кору, регіон займає друге місце в Україні.