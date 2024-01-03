Об этом в городе зафиксировали случаи заболевания корью сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Отмечают, что по состоянию на данный момент дети находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.

Представители центра контроля и профилактики болезней отметили, что волноваться не следует, ведь ситуация со здоровьем общественности находится под контролем.

Уточняют, что специалисты приняли все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.

Внимание. На местах, где проживают и учатся инфицированные дети, провели профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Дети не были вакцинированы

В центре контроля и профилактики болезней сообщили также, что оба ребенка не были вакцинированы против кори. И подчеркнули, что важным шагом для предотвращения заболевания является сама прививка, а потому призывали родителей вакцинировать детей вовремя.

В то же время Одесской области высок уровень вакцинации детей против кори, регион занимает второе место в Украине.