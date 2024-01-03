Об этом в городе зафиксировали случаи заболевания корью сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
Смотрите также Назвали диету, при которой потерянный вес возвращается быстрее
Отмечают, что по состоянию на данный момент дети находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.
Представители центра контроля и профилактики болезней отметили, что волноваться не следует, ведь ситуация со здоровьем общественности находится под контролем.
Уточняют, что специалисты приняли все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.
Дети не были вакцинированы
В центре контроля и профилактики болезней сообщили также, что оба ребенка не были вакцинированы против кори. И подчеркнули, что важным шагом для предотвращения заболевания является сама прививка, а потому призывали родителей вакцинировать детей вовремя.
В то же время Одесской области высок уровень вакцинации детей против кори, регион занимает второе место в Украине.