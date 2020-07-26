У німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу на місцевій фермі. Серед інфікованих є сезонні робітники з України.

У генконсульстві України в Мюнхені відповіли Укрінформу, що до них за допомогою українські заробітчани наразі не зверталися.

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Що відомо про спалах

Серед хворих на коронавірус заробітчани з Угорщини, Болгарії, Румунії та України. Голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер заявив, що загалом на фермі виявили понад 170 випадків.

Крім того, ще один спалах коронавірусу стався на фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії. Там коронавірусом заразилися щонайменше 174 сезонних робітників.

Для запобігання подальшому поширенню інфекції, місцева влада закрила ферму на карантин.

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