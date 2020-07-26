Спалах коронавірусу на фермі в Німеччині: серед хворих є українці
У німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу на місцевій фермі. Серед інфікованих є сезонні робітники з України.
У генконсульстві України в Мюнхені відповіли Укрінформу, що до них за допомогою українські заробітчани наразі не зверталися.
До речі На популярному курорті в Австрії виявили спалах COVID-19
Що відомо про спалах
- Серед хворих на коронавірус заробітчани з Угорщини, Болгарії, Румунії та України. Голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер заявив, що загалом на фермі виявили понад 170 випадків.
- Крім того, ще один спалах коронавірусу стався на фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії. Там коронавірусом заразилися щонайменше 174 сезонних робітників.
- Для запобігання подальшому поширенню інфекції, місцева влада закрила ферму на карантин.
Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині
- За даними інституту Роберта Коха, станом на 26 липня в Німеччини підтвердили 205 269 випадків інфікування, з них 305 за останню добу.
- Загалом від хвороби померли понад 9 тисяч осіб. Зате одужало – майже 200 тисяч.
- За останніми даними, Німеччина займає 18 місце за кількістю хворих COVID-19 у світі.
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