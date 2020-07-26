Вспышка коронавируса на ферме в Германии: среди больных есть украинцы
В немецкой Баварии зафиксировали вспышку коронавируса на местной ферме. Среди инфицированных есть сезонные рабочие из Украины.
В генконсульстве Украины в Мюнхене ответили Укринформу, что к ним за помощью украинские заробитчане пока не обращались.
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Что известно о вспышке
- Среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины. Глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер заявил, что в целом на ферме обнаружили более 170 случаев.
- Кроме того, еще одна вспышка коронавируса произошла на ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии. Там коронавирусом заразились по меньшей мере 174 сезонных рабочих.
- Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, местные власти закрыли ферму на карантин.
Какова ситуация с коронавирусом в Германии
- По данным института Роберта Коха, по состоянию на 26 июля в Германии подтвердили 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.
- В общем от болезни умерли более 9 тысяч человек. Выздоровели же – почти 200 тысяч.
- По последним данным, Германия занимает 18 место по количеству больных COVID-19 в мире.
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