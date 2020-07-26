В немецкой Баварии зафиксировали вспышку коронавируса на местной ферме. Среди инфицированных есть сезонные рабочие из Украины.

В генконсульстве Украины в Мюнхене ответили Укринформу, что к ним за помощью украинские заробитчане пока не обращались. Кстати На популярном курорте в Австрии выявили вспышку COVID-19 Что известно о вспышке Среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины. Глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер заявил, что в целом на ферме обнаружили более 170 случаев.

Кроме того, еще одна вспышка коронавируса произошла на ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии. Там коронавирусом заразились по меньшей мере 174 сезонных рабочих.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, местные власти закрыли ферму на карантин. Какова ситуация с коронавирусом в Германии По данным института Роберта Коха, по состоянию на 26 июля в Германии подтвердили 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.

В общем от болезни умерли более 9 тысяч человек. Выздоровели же – почти 200 тысяч.

По последним данным, Германия занимает 18 место по количеству больных COVID-19 в мире.