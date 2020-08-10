Серед співробітників підприємств держконцерну "Укроборонпром" виявили масове зараження коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому" у фейсбуці.

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На підприємстві зафіксували два нових летальних випадки від ускладнень, викликаних коронавірусом, у Харкові та Львові.

В обох випадках хвороба розвивалася стрімко, але попри усі зусилля лікарів, наших колег не вдалося врятувати,

– йдеться в у публікації "Укроборонпром".

З початку карантину діагноз коронавірус підтверджено у 228 співробітників підприємств "Укроборонпрому". 170 із них вже одужали. На жаль четверо померли.

"Робимо усе необхідне, аби запобігти поширенню хвороби на підприємствах. У приміщеннях, де працювали наші колеги із підтвердженим діагнозом коронавірус, а також у приміщеннях загального користування проведено додаткову санітарну обробку, пересування співробітників на підприємстві обмежено, робота відбувається із дотриманням маскового режиму та умов соціального дистанціювання", – додали у джерелі.