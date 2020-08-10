Среди сотрудников предприятий госконцерна "Укроборонпром" обнаружили массовое заражение коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в фейсбуке.

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На предприятии зафиксировали два новых летальных случая от осложнений, вызванных коронавирусом, в Харькове и Львове.

В обоих случаях болезнь развивалась стремительно, но несмотря на все усилия врачей, наших коллег не удалось спасти,

– говорится в в публикации "Укроборонпрома".

С начала карантина диагноз коронавирус подтвержден у 228 сотрудников предприятий "Укроборонпрома". 170 из них уже выздоровели. К сожалению четверо умерли.

"Делаем все необходимое, чтобы предотвратить распространение болезни на предприятиях. В помещениях, где работали наши коллеги с подтвержденным диагнозом коронавирус, а также в помещениях общего пользования проведена дополнительная санитарная обработка, передвижение сотрудников на предприятии ограничено, работа происходит с соблюдением масочного режима и условий социального дистанцирования", – добавили в источнике.