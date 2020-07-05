Дитячий садочок №6 у Тернополі тимчасово зупиняє роботу. Там в одній з груп у 5 дітей виявили коронавірусну інфекцію.

Відтак, садочок закривають на двотижневий карантин. Про це інформує Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом. Раніше 8-місячна дитина захворіла на COVID-19 в Одесі Що відомо на цей момент: У 5 вихованців однієї групи садочка лабораторно підтвердили коронавірус.

Аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, заклад закривають на 14-ти денний карантин.

Також на самоізоляцію відправляють контактних з дітьми осіб. За ними вестимуть медичне спостереження.

Про відновлення роботи дитсадка №6 у Тернополі повідомлять додатково. Водночас, про стан інфікованих дітей окремо не повідомляється. Зауважимо, що дитячий садок №6 у Тернополі розташований у мікрорайоні Східний. Дитсадок №6 у Тернополі на мапі Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині Станом на 5 липня там виявили 2 069 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу – 44 нових випадки. Померло від ускладнень, спричинених COVID-19, 30 людей, а одужало 1 252 пацієнтів.

Зауважимо, що великий приріст хворих на Тернопільщині фіксували у березні та на початку квітня. Тепер же у регіоні щоденний добовий приріст інфікованих коливається в районі 30 – 40 осіб.